Rimpasto di Giunta a Fiumicino, Leu: “Queste scelte non ci rappresentano”

Fiumicino – “E’ di oggi la comunicazione del Sindaco di aver formato una nuova Giunta (leggi qui). Le insindacabili scelte però non ci vedono in sintonia con quello che è stato fatto e riteniamo pertanto che la Giunta come rimodellata senza accordo con il nostro partito non trova il nostro assenso e non ci rappresenta in maggioranza. Alla luce dei fatti nei prossimi giorni faremo le dovute valutazioni assumendo le future azioni necessarie”. E’ quanto si legge in una nota a firma del Coordinamento Liberi e Uguali di Fiumicino.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino