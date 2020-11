“Tarquinia museo a cielo aperto”: continuano le visite guidate fra i segreti della città

Tarquinia – Natura, arte e rispetto delle disposizioni anti-Covid. È quanto propone la guida turistica tarquiniese Claudia Moroni per il weekend del 14 e 15 novembre. Il sabato, con i “Fasti e i misteri della famiglia Bruschi Falgari”. La domenica, con la passeggiata “Dalle Arcatelle al tempo”.

“Tarquinia è un museo a cielo aperto dove tutti i giorni è di scena la bellezza dell’arte e della campagna – racconta Claudia Moroni -, capace di darci energia e restituirci momenti di serenità, in questo periodo di difficoltà per la pandemia. E quindi da amare e visitare, perché si può continuare ad apprezzare il nostro territorio osservando alcune semplici regole di comportamento per tutelare la nostra salute”.

“Fasti e misteri della famiglia Bruschi Falgari” è una visita guidata, con inizio alle ore 15.30, alla villa ottocentesca dell’antica casata nobiliare tarquiniese, immersa in un grande parco, sulla strada vicinale dell’Acquetta, in cui si trovano anche una cappella gentilizia e un edificio rustico. “Dalle Arcatelle al tempo” è una camminata di circa 4 chilometri, non impegnativa, nella campagna tarquiniese, dall’acquedotto del XVIII secolo all’Ara della Regina, il più grande tempio etrusco. L’appuntamento è alle ore 9.30, alla Barriera San Giusto, porta principale d’ingresso al centro storico della cittadina tirrenica.

Consigliato vestirsi con abbigliamento comodo e portarsi dell’acqua. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per entrambi le iniziative, chiamando al 347 6920574.

