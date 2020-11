Vanessa Ferrari compie 30 anni e si regala il sogno olimpico: “Non mi pongo limiti, punto in alto..”

Un sogno olimpico per il suo compleanno. La pluricampionessa europea e oro mondiale nel 2006 nella ginnastica azzurra decide. Vuole Tokyo. Farà del tutto per esserci nell’evento a Cinque Cerchi del 2021. Lo slittamento concede alcuni mesi in più di allenamento e di preparazione non solo fisica, ma anche mentale. L’ha invitata a crederci ancora, probabilmente allora la decisione del Cio. E per i suoi 30 anni, compiuti ieri, la ginnasta italiana più medagliata della storia punta all’Olimpo.

Un grave infortunio ad entrambi i piedi l’aveva tenuta lontana dalle pedane per lungo tempo (leggi qui). Il suo amore per lo sport e la passione e la dedizione per la ginnastica hanno dato una spinta importante a Vanessa verso il ritorno, lo scorso mese di marzo si era regalata una medaglia d'oro per il suo rientro in Coppa del Mondo (leggi qui). E ora la decisione. Un regalo speciale per avverare il sogno più bello. Affida alla sua pagina ufficiale Instagram le sue parole: “Sono fiera di me e di quello che ho fatto nella mia carriera. Non ho rimpianti”. E siccome Vanessa, da grande campionessa, non vuole evidentemente lasciare indietro alcun tentativo, prosegue: “Svelo delle novità.. e lo faccio ufficialmente nel giorno del mio trentesimo compleanno”. Mistero, mistero, cosa sarà? E’ lei a confermarlo: “Sono pronta a “farmi in 4”. Non mi pongo limiti. Punto veramente in alto”. E cosa c’è più in alto di un oro olimpico? Già. La Ferrari conserva questo sogno nel cuore e anche nel suo talento.

Tornerà a gareggiare in tutti gli attrezzi, donando alla ginnastica italiana, insieme agli altri campioni azzurri, una speranza di vittoria ancora più concreta. Lo sport italiano crederà in lei ancora, sicuramente.

“È un momento della vita in cui ti guardi allo specchio e cerchi di fare un bilancio! Guardandomi posso dire di essere fiera di tutto ciò che ho fatto, penso di non aver rimpianti fino ad ora ma penso anche che non ne vorrò in futuro e per questo vi avevo annunciato che avrei svelato delle novità...

Lo svelo ufficialmente al mio trentesimo compleanno, direi un regalo in perfetto "stile Vanessa Ferrari", perché fino a che ci sarà luce nei miei occhi continuerò a lottare per i miei sogni e per questo vi dico che sono pronta "A FARMI IN 4"!!!

Ebbene si torno a gareggiare su tutti gli attrezzi, sto lavorando tantissimo per puntare veramente in alto!!!

Buon compleanno a me e state pronti a sognare insieme perché, come insegna la mia storia, non mi pongo limiti”.

(Il Faro online)