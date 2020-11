Viale dei Pini a Pescia Romana, convocato tavolo in Prefettura

Montalto – È stato convocato per i prossimi giorni dal Prefetto, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, un incontro con il Comune di Montalto di Castro e alla presenza del Presidente della Provincia per dare una soluzione definitiva sulla messa in sicurezza di Viale dei Pini, la strada provinciale che attraversa il centro di Pescia Romana.

“Ringrazio S.E. il Prefetto Dott. Giovanni Bruno di aver ascoltato la mia richiesta – dichiara il sindaco f.f. Luca Benni – e di aver convocato la riunione tra le parti.

Una strada di fondamentale importanza poiché collega i due borghi ed è particolarmente trafficata durante il periodo estivo. Sono sempre più ricorrenti infatti le segnalazioni pervenute per incidenti stradali a causa del manto stradale e della vegetazione esistente che crea problemi per la sicurezza di cittadini e turisti”.

