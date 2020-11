Annullata la Youth League 2020, la Fijlkam: “Impossibile con le nuove disposizioni governative”

Roma – Annullata la Youth League 2020 di Venezia, programmata inizialmente dal 4 al 6 dicembre.

Con la pandemia di Covid-19 di nuovo in crescita e con le predisposizioni del Governo italiano a seguito del nuovo Dpcm, la situazione è diventata ingestibile e la Fijlkam ha deciso di annullare l’evento.

Dal punto di vista della sicurezza e della protezione, in realtà, seguendo il protocollo e le guide linea della Fijlkam, si sarebbe potuto garantire la massima sicurezza per i giovani atleti di tutto il mondo e il palazzetto di Jesolo sarebbe potuto esse totalmente “Covid-free”.

Ma a seguito del nuovo Dpcm, con l’impossibilità di spostarsi tra molte regioni, con il coprifuoco dalle 21 alle 5, con la chiusura dei ristoranti alle 18:00 e con possibili improvvise chiusure totali, con la quarantena imposta a chi entra in Italia prima di tornare nel proprio paese e con la possibilità che i casi crescano in maniera esponenziale, ci sarebbero state enormi difficoltà a gestire i servizi legati all’organizzazione dell’evento e la Fijlkam ha dovuto decidere di annullarlo.

Immensi sono stati gli sforzi da parte di Wkf, Fijlkam, e gli organizzatori locali Multisport negli ultimi mesi per far si che uno degli eventi più sentiti a livello Mondiale per la classe Giovanile WKF potesse essere organizzato.

“Purtroppo con l’incremento esponenziale della Pandemia questa decisione è stata Costretta e Necessaria! Il Covid ha vinto… ma solo per il momento e sappiamo bene che nei prossimi mesi le armi per combatterlo saranno pronte ed affilate! Appuntamento assicurato con la YL 2021 a Venezia dal 9 al 12 Dicembre 2021, per un evento che come sempre stupirà il Mondo!”, ha commentato il consigliere Wkf Davide Benetello (leggi qui).

Dopo il successo del 2019, infatti, i pensieri della Federazione sono già alla Youth League del 2021.

(fonte@fijlkam)(foto/una delle vecchie edizioni della competizione)