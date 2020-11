Anzio, l’Ufficio del Turista e del Cittadino resta aperto: ecco i nuovi orari

Anzio – Il Comune di Anzio rende noto che, anche durante la stagione autunnale, con ingresso contingentato ed in sicurezza, l’Ufficio del Turista e del Cittadino, gestito direttamente dal Comune, continuerà ad essere aperto tutti i giorni, osservando le seguenti nuove fasce orarie:

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

– il sabato e la domenica, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

“L’Ufficio, – spiega il Comune – istituito lo scorso anno dall’Amministrazione De Angelis, in Pazza Pia 19, rappresenta un importante punto di riferimento per la cittadinanza, strategico per comunicare i servizi erogati dell’Ente e tutte le informazioni ai turisti che, in futuro, sceglieranno Anzio per trascorrere periodi di vacanza”.

Per informazioni: chiamare lo 06 45558496

oppure scrivere un e-mail ufficiodelturista@comune.anzio.roma.it o visitare il sito del Comune di Anzio



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio