Ardea, Savarese: “Smantellato giro di droga tra giovani alla Rocca”

Ardea – “Spaccio e consumo di droga alla Rocca di Ardea: per ben quattro volte i Carabinieri sono intervenuti per contrastare questa preoccupante escalation”. È quanto si legge in una nota stampa del Sindaco di Ardea, Mario Savarese.

“Il comandante Antonio Calabresi ha effettuato sequestri e identificato i ragazzi – prosegue il primo cittadino – che poi, forse in segno di protesta, hanno impilato in piazza le panchine creando ulteriori danni“.

“La Rocca – conclude Savarese – mormora che si tratta di ragazzi che vengono dai comuni limitrofi, ma foss’anche vero non credo che questo basti a giustificare un abbassamento della guardia”.

