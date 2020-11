E’ morto Bruno Lazzaro, ex sindaco di Nettuno: il cordoglio della città

Nettuno – “Ho appreso oggi con profonda tristezza della scomparsa dell’ex sindaco di Nettuno Bruno Lazzaro“. Così, in una nota, il sindaco Alessandro Coppola.

“Un pilastro della nostra storia, parte attiva della ricostruzione della nostra città dopo la guerra e protagonista della nascita della nuova comunità nettunese di cui è stato alla guida tra gli anni ‘60 e gli anni ‘70 – racconta Coppola -. Tutti noi siamo figli dell’impegno politico e civico di uomini e donne come Bruno Lazzaro a cui dobbiamo tanto e a cui siamo infinitamente grati”.

“Un impegno, il suo, che è andato anche oltre i confini del nostro territorio grazie al suo lavoro svolto ai vertici politici della Regione Lazio, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio, e a livello nazionale con la sua elezione al Senato della Repubblica ad inizio anni ‘90. Mi unisco a nome di tutta la città alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento di dolore porgendo loro le più sentite condoglianze”, conclude il Sindaco.

