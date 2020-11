Flixbus in giro per l’Infernetto, ma in realtà è lo 070: così Atac scongiura gli assembramenti

Ostia – (Più di) un pullman Flixbus si aggira per l’Infernetto. Ma non è un’allucinazione: è il nuovo rimedio Atac al sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico, uno dei temi più discussi in termini di prevenzione del contagio da Covid-19.

Il nuovo Dpcm (leggi qui), infatti, prevede la riduzione della capienza dei mezzi pubblici al 50%. E così i privati (fra cui il tedesco Flixbus, ma anche Troiani e Trotta) sono scesi in campo a sostegno di Atac. Il prezzo del biglietto, però, non cambia: per viaggiare a bordo di una di queste vetture basterà il tradizionale ticket o abbonamento Atac.

Le linee del X Municipio potenziate con bus turistici

Le linee del X Municipio potenziate con i pullman turistici privati sono 070 (Infernetto) e 709 (Casal Palocco), due fra le più frequentate in assoluto. Entrambe le linee, infatti, collegano il Municipio con l’Eur.

L’annuncio di Virginia Raggi

“Se siete a una fermata bus e vedete un pullman privato, come quello che vi mostro nelle immagini, prendetelo – scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook -. Farà le stesse fermate e lo stesso percorso che avrebbe fatto un bus Atac, e non ci sono costi aggiuntivi. Potete utilizzare il classico biglietto o l’abbonamento che già avete”.

“Come vi avevo anticipato la settimana scorsa (leggi qui), infatti, da lunedì abbiamo aumentato il numero di bus presenti sulle strade di Roma, grazie all’impiego dei pullman turistici – spiega ancora Raggi -. Per garantire il distanziamento in questo momento di emergenza, avremo così a disposizione 600 corse in più al giorno sulle linee maggiormente frequentate”.

Non solo Roma

Ma Roma non è l’unica metropoli italiana ad aver chiesto l’aiuto dei privati. Anche l’Atm di Milano, infatti, ha deciso di affittare vetture Flixbus e AirPullman per scongiurare assembramenti.

