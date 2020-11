Lavori Pubblici e Ambiente, Severini: “Commissioni itineranti senza l’opposizione. A che scopo?”

Fiumicino – “Apprendiamo che ieri, 11 novembre 2020, alcuni consiglieri comunali della maggioranza si sono recati ad Aranova, accompagnati da tecnici e vigili, per definire gli interventi da mettere in campo a Castiglione, Valle Coppa e Via Siliqua. La cosa curiosa è che i tre consiglieri dell’opposizione membri della Commissione Lavori Pubblici, io vicepresidente, Poggio e Costa, non siamo stati coinvolti e nemmeno messi al corrente”. Ad affermarlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Non è la prima volta – prosegue il Capogruppo – in cui denunciamo delle problematiche del territorio, che la maggioranza sembra non vedere, dandoci degli allarmisti e si precipita poi sul posto con ufficialità, senza coinvolgerci: lo stesso è accaduto con il sopralluogo della Magionesi alle discariche di Via Torrimpietra e Palidoro, da noi più volte denunciate.

E’ un modo di operare inaccettabile. Non per il fatto che siamo noi a segnalare i problemi, questo ci può stare nella normale dialettica del Comune. Ma che ci escludano da questo tipo di operazioni non è corretto istituzionalmente. Ci spiace pensare che ci possa essere dietro una chiara volontà di non volere la partecipazione dell’opposizione o addirittura un interesse per proprio fini elettorali”.

“Nonostante le ripetute proposte di commissioni itineranti, – conclude Severini – chiediamo almeno che questi consiglieri vengano a relazionarci in aula di quanto compiuto per poi insieme decidere la linea da seguire in commissione. Non vorremmo che con la scusa Covid, così come il Sindaco evita l’aula consiliare preferendo commissioni e consigli a distanza, anche i consiglieri cerchino di scappare dalle commissioni con la scusa del distanziamento, per poi mettere in atto escamotage dal sapore elettorale in presenza”.

