Minturno, le regole per la raccolta dei rifiuti in famiglie con casi positivi al Covid

Minturno – Il Comune di Minturno ha realizzato e diffuso una nota fondamentale in questo periodo di pandemia: il conferimento dei rifiuti per coloro i quali sono risultati positivi al Covid-19.

Le regole di conferimento dei rifiuti, infatti, cambiano per i nuclei familiari nei quali risultano persone positive al coronavirus.

Nel manifestino realizzato ad hoc si legge: “Così come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità si ribadisce che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi, deve essere interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti insieme”.

Il Comune di Minturno, in particolare, ha stabilito che per quanto riguarda la raccolta dell’indifferenziato, quest’ultima venga effettuata il martedì e il giovedì.

L’amministrazione comunale di Minturno e la ditta incaricata della raccolta fanno sapere che “bisogna conferire i rifiuti in un sacco nero chiuso ermeticamente, con del nastro o dello scotch, con accanto il secchio dell’indifferenziato dalle 21 alle 5 del giorno antecedente a quello previsto per la raccolta”.

