Morte di Lorenzo di Battistini, il pm chiede il rinvio a giudizio di una 37enne di Sabaudia

Sabaudia – Il 3 marzo del 2019 sull’Appia all’incrocio con la Migliara 53 una Opel Corsa si è scontrata con la moto, una Yamaha, in sella alla quale viaggiava Lorenzo Battistini, 27enne di Velletri. Un impatto fatale per il giovane che è stato sbalzato dalla moto insieme alla fidanzata. Il 27enne ha urtato con violenza la testa contro il guardrail, un impatto che gli ha provocato politraumi e un trauma cranico che gli è costato la vita. Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo Lorenzo non ce l’ha fatta. La fidanzata si è salvata miracolosamente. Trasportata in ospedale la giovane è stata per giorni in Rianimazione in prognosi riservata, ha riportato diverse fratture e lesioni agli organi interni. La sua prognosi è stata di novanta giorni, purtroppo anche al termine della lunga degenza la ragazza, in conseguenza dell’incidente, ha un’invalidità permanente.

In merito a quei fatti, proprio in questi giorni, a conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero della Procura di Latina, Valerio De Luca, ha chiesto il rinvio a giudizio per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime per una 37enne di Sabaudia alla guida dell’auto che ha travolto la Yamaha. Sulla richiesta del pm, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha fissato per il 22 aprile 2021, alle 9 e30, l’udienza preliminare.

I familiari di Battistini, vogliono fare luce sull’accaduto e si sono affidati a Studio3A-Valore Spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, attraverso il responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli.

Il pubblico ministero sulla scorta del dettagliato fascicolo prodotto dalla Polizia stradale di Latina ha ravvisato la responsabilità della conducente dell’auto che ha travolto il 27enne e la sua ragazza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

