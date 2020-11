Ardea – Diverse le sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Ardea a tutela del territorio comunale, spesso oggetto di abbandono di rifiuti in aree prese di mira come se fossero discariche autorizzate, ma anche di lavori non a norma: è il caso avvenuto a Nuova Florida, in Via Salvo D’acquisto e a Nuova California in via Tanaro, dove il ripristino degli scavi non è stato ben eseguito.

Gli uomini della Polizia Locale, coordinati sul territorio dal C.te Sergio Ierace hanno proceduto all’elevazione di verbali nei confronti di due aziende di distribuzione di servizi sul territorio, con sanzioni di oltre 800 euro.

Foto 3 di 3





Gli agenti sono intervenuti anche sul Lungomare degli Ardeatini, all’altezza di via Alessandria dove un uomo di circa 55 anni di Rocca Priora, evidentemente con seconda casa ad Ardea e di passaggio nella località, ha pensato bene di gettare ai bordi di una strada alcuni rifiuti provenienti dalla propria cantina, non accorgendosi in quel momento dell’immediato arrivo sul posto di una pattuglia che, in servizio sul territorio, ha proceduto alla identificazione ed alla immediata sanzione di 160 euro, oltre che all’intimazione di raccogliere quanto appena gettato, invitandolo in ufficio a portare in visione la successiva certificazione dell’avvenuto smaltimento.

“Diversi sono gli interventi di questo tipo eseguiti dalle pattuglie sul territorio – dichiara il Comandante Ierace – a salvaguardia del degrado cittadino in ogni sua forma. Già abbiamo riferito di analoghe attività sanzionatorie eseguite, tutte sanzioni elevate nel tentativo di fare comprendere quale sia il rispetto che merita il nostro territorio, che ricordo essere di oltre 79 km quadrati.

Proseguirà in maniera serrata l’attività di verifica – conclude il Comandante – anche con l’ausilio delle telecamere e di altri sistemi che si sta valutando di utilizzare per la vigilanza e la repressione del fenomeno”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea