Olimpiadi, Bach dona un messaggio di speranza: “Siamo fiduciosi. E ci saranno anche gli spettatori”

Lo scorso 7 novembre, il Governo del Giappone ha diffuso i numeri dei contagi. Altissimi in tutto il Paese e soprattutto a Tokyo, dove si sfiorano i 100 mila contagiati. Tuttavia, insieme alla crescita della curva del Covid-19 aumentano anche le cure e cresce la speranza di avere un vaccino efficace.

E’ tornato allora a parlare il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, che aveva già toccato l’argomento durante il suo intervento a SportLab, via web. A margine dell’Esecutivo del Cio, il capo dello sport mondiale ha dichiarato e con estrema positività: “Siamo molto fiduciosi che il prossimo 23 luglio cominceranno le Olimpiadi a Tokyo”.

Un messaggio importante da comunicare adesso. Nel momento di seconda fase o seconda ondata della diffusione del virus in tutto il mondo. Stanno andando avanti le ricerche per un virus che debelli definitivamente il coronavirus. E il 2021 sarà proprio l’anno indicato. Questo apre alla possibilità di far partecipare ai Giochi, anche gli spettatori, anima delle Olimpiadi e motore degli atleti in gara. E ciò significa che la situazione potrà tornare alla normalità in modo quasi definitivo. Bach ha detto: “Mi dispiace di non poter indicare il numero preciso di spettatori, ma visti ora i diversi test in Giappone, penso che potremo essere sempre più ottimisti. E potremmo averne un numero ragionevole nelle varie venues olimpiche”.

Quindi una competizione che si potrà svolgere insieme ad appassionati e tifosi dello sport. Coloro che usufruiscono del prodotto sportivo. Il Cio dona un messaggio di speranza.

(Il Faro online)