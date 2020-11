Ostia in lutto: il Covid-19 uccide Giuseppe Ciotoli, il proprietario di Cineland

Ostia – Lutto sul litorale romano: è morto Giuseppe Ciotoli, patron di Cineland e dello storico bar Sisto, in piazza Anco Marzio. Ci lascia a 83 anni, con un fisico già gravato dal diabete e da problemi di cuore. A stroncarlo, nel letto dell’Icc di Casal Palocco dove era ricoverato, è stato il Covid-19.

Una vita, la sua, spesa tra il bar Sisto, conosciuto in ogni angolo di Roma, frequentato anche da vip e personaggi celebri, la famiglia e il cinema. Assieme al socio Merluzzi, nel settembre del 1999 inaugurò Cineland: 14 sale per un totale di 2860 posti.

“Esprimendo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Peppino Ciotoli voglio ricordare soprattutto le sue doti umane e professionali che lo hanno portato a realizzare un sogno e allo stesso tempo a sostenere il territorio creando un vero e proprio hub culturale. Peppino era un uomo di grande cuore e intelligenza, un uomo che mancherà a molti e che si è messo al servizio della cultura trasformando un vecchio stabilimento nel più grande complesso cinematografico del litorale. Oggi è scomparsa una personalità, una persona e un industriale che ha saputo guardare oltre”, questo il ricordo di Mario Baccini, presidente della Fondazione Foedus, per la scomparsa dell’imprenditore Giuseppe Ciotoli.

“Dolore per la morte di Giuseppe Ciotoli” è stato espresso anche da Francesco Rutelli. “Da Sindaco, l’attuale Presidente dell’Anica aveva promosso la trasformazione della ‘Meccanica Romana’ ad Ostia – dove Fellini aveva ambientato ’La Voce della Luna’, e per anni abbandonata – in una moderna multisala cinematografica, Cineland. Un’opera promossa da Ciotoli come imprenditore. “Una persona innamorata del Cinema, attivissima in un territorio difficile, instancabile nelle sue iniziative”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio