Pista ciclabile di Ostia, Picca (Lega): “Mai stati contrari, ma ribadiamo che va messa in sicurezza”

Ostia – “Affermando che la Lega non voglia la pista ciclabile e cerchi, anzi, addirittura di ‘cancellarla’, Paolo Ferrara si sbaglia e non tiene conto delle nostre battaglie. Noi siamo per la pista ciclabile, ma non approviamo il modo in cui è stata realizzata dal M5S, perché, come più volte sottolineato, è pericolosa e va messa in sicurezza”. Lo dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

“Torno a ribadire – sottolinea il Capogruppo – che le mete balneari hanno bisogno di un servizio ciclabile degno di essere chiamato tale, ma da noi sono ancora troppe le criticità che mi hanno spinto a fare anche un esposto alla procura.

A tal proposito, sulla nuova pista ciclabile ho presentato un’interrogazione in cui chiedo di fare luce sull’intero iter amministrativo e burocratico intrapreso per la realizzazione dell’opera. Mi rammarica dover vedere tanti spot elettorali, mentre manca una comunicazione trasparente nei confronti dell’opposizione.

Delle notizie, infatti, ne veniamo a conoscenza solo attraverso i comunicati fatti dalla maggioranza. Auspico che con questa interrogazione, molti quesiti, come ad esempio sapere quale sia l’importo effettivo contabilizzato dalla ditta per la realizzazione della ciclabile, trovino una pronta risposta”.

“Inoltre, – conclude Picca – la deliberazione di giunta n°37 del 10 novembre è stata pubblicata senza gli allegati e dunque non sono accessibili gli elaborati di progetto nella pubblicazione all’albo pretorio. Ci domandiamo anche come sia stato possibile approvare il progetto ed impegnare fondi prima dell’approvazione dell’Assemblea Capitolina visto che il progetto della pista definitiva deve essere approvato dal Comune di Roma”.

