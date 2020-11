Pomezia, controlli della velocità con il Telelaser: ecco dove e quando

Pomezia – L’Amministrazione comunale di Pomezia informa la cittadinanza che fino alla fine di novembre la Polizia Locale intensificherà i controlli con telelaser della velocità sulle strade di Pomezia.

Di seguito il calendario delle postazioni mobili di controllo della velocità:

12/11/2020 Via Lungomare delle Meduse e via Gronchi

13/11/2020 Via della Castagnetta e viale Po

16/11/2020 Via del Mare e via dei Castelli Romani

17/11/2020 Via Lungomare delle Meduse e via Lungomare delle Sirene

18/11/2020 Via Danimarca e viale Po

19/11/2020 Via della Castagnetta e via Gronchi

20/11/2020 Via dei Castelli Romani e via del Mare

23/11/2020 Via Danimarca e via Lungomare delle Meduse

24/11/2020 Via Gronchi e via Danimarca

25/11/2020 Via della Castagnetta e via dei Castelli Romani

26/11/2020 Viale Po e via Lungomare delle Sirene

27/11/2020 Via Danimarca e via Lungomare delle Meduse

30/11/2020 Via dei Castelli Romani e via del Mare

