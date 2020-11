Fiumicino – “Oggi, insieme al vicecoordinatore nazionale delle Guardie Ambientali Armando Bruni e al coordinatore del distretto di Fiumicino Giovanni Bello, abbiamo fatto un sopralluogo in diverse aree della zona di Torrimpietra e Palidoro dove cittadini incivili scaricano abusivamente montagne di rifiuti”. Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

“Dai rilievi sono emersi anche molti documenti che permetteranno l’identificazione degli autori di questi scempi contro l’ambiente e contro la città – prosegue Magionesi -. Le relazioni, frutto dei sopralluoghi, saranno inviate alla Polizia Locale che procederà con le indagini e le relative sanzioni”.

“Sono molto soddisfatta perché oggi è l’inizio di queste operazioni congiunte – conclude Magionesi – che proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio. Ringrazio le Guardie Ambientali per questo importantissimo lavoro a tutela del patrimonio naturalistico del territorio”.

