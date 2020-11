Sul treno da Fiumicino a Roma senza mascherina aggredisce gli agenti: arrestato

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del compartimento Polfer Lazio, sono intervenuti su richiesta del capotreno per la presenza di una persona priva di mascherina a bordo di un convoglio proveniente da Fiumicino, un cittadino tedesco di 48 anni.

I poliziotti hanno individuato il quarantottenne, chiedendogli di indossare il dispositivo di protezione individuale, ma l’uomo mostrando da subito un atteggiamento ostile e aggressivo è stato arrestato a Roma Ostiense dagli agenti della Polizia Ferroviaria, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la sua identificazione, lo straniero ha opposto resistenza, giungendo anche a una colluttazione con i poliziotti che sono riusciti ad evitare i colpi. L’uomo è stato messo in sicurezza ed arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

