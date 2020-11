Tarquinia, approvata dopo oltre 50 anni la lottizzazione di Villaggio San Giorgio

Tarquinia – “La verifica di conformità protocollata nella giornata del 10 novembre 2020, segna un punto fondamentale sulla riqualificazione urbana di questo territorio che pone fine ad un’attesa che dura da oltre cinquanta anni, indirizzando la lottizzazione di San Giorgio verso un nuovo futuro fatto di legalità , di controllo e di ordine, che prenderà posto ad anni di illegalità di illeciti e di disordine”. Lo rende noto in un comunicato, l’Amministrazione comunale di Tarquinia.

La Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica , Copianificazione e Programmazione negoziata Province di Frosinone, Latina , Rieti e Viterbo (rif.prot.724664 del 19/8/2020) ha, infatti, comunicato ai sensi dell’art. 1bis della l.r. 36/87 e s.m.i., ‘l’esito favorevole della verifica di conformità alle disposizioni della citata l.r. 36/87e s.m.i. con l’osservazione in relazione ai limiti di cubature delle funzioni residenziali e non residenziali massime insediabili’.

Si conclude così il procedimento che approva la verifica di conformità ai sensi della Legge Regionale n.37/38 – art.1 bis, del piano di lottizzazione convenzionato denominato “Lottisti Villaggio San Giorgio”.

“Il Piano di lottizzazione convenzionata – spiega l’Amministrazione – ‘Lottisti – Villaggio San Giorgio’, approvato dal Comune con Dcc n. 115 del 14 agosto 2020, appare dunque conforme alle Norme Tecniche di Attuazione del Prg vigente del Comune di Tarquinia approvato con Dgr n. 3865 del 7 novembre 1975, in particolare agli artt. 6 e 9 delle Nta che definiscono la Zto C e delimitano i comprensori di espansione residenziale.

Il progetto prevede la realizzazione di edifici residenziali su un’area di metri quadrati 196.703,47, pari al 48,88% dell’intero comprensorio, suddivisa in 50 lotti/comparti, integrata con spazi riservati a verde privato per mq 28.389,42, aree naturali di rispetto ambientale per 51.891,99 metri quadrati, e connessi spazi per uso collettivo e servizi locali per 59.736,52 metri quadrati.

Il comune di Tarquinia ha un numero di residenti superiore ai 10 mila abitanti, pertanto la dotazione minima inderogabile di spazi riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, risulta pari a 18 metri quadrati per abitante (art.3 DM 1444/68). Inoltre, essendo l’area in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali o archeologici del territorio, la quantità minima di spazi pubblici attrezzati per lo sport e il tempo libero risulta pari a 15 metri quadrati per abitanti (art. 4 DM 1444/68) portando il totale a 24 metri quadrati per abitante. Il parametro di densità comprensoriale risulta correttamente ridotto, a 36 ab/ha in base alla rimodulazione effettuata in sede di accoglimento parziale della osservazione, cod. 056050_P05 fatta ai sensi dell’art. 23 della LR 24/98, presentata dal Comune al Piano Territoriale Paesaggistico n.2 – Litorale Nord”.

“E’ stata una bella notizia – ha dichiarato il sindaco Alessandro Giulivi – per più motivi: la riqualificazione di un’area che attendeva una svolta da circa 50 anni, la consapevolezza che questo porterà dei benefici all’intera città sia in termini di occupazione, che in termini di turismo e sviluppo, e la soddisfazione di essere arrivati a questo punto nonostante le difficoltà incontrate e l’immobilismo causato anche dall’emergenza Covid-19 che sta paralizzando intere nazioni. Ora non ci resta che lavorare sui progetti e iniziare a concretizzare il futuro di San Giorgio e dell’intero territorio”.

