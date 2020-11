72enne in stato di incoscienza in auto: soccorso da un ragazzo e salvato dai poliziotti

Roma – E’ successo nella serata di ieri, 12 novembre, in via Cerveteri a Roma.

Gli agenti del distretto San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, impegnati in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per il rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid 19, hanno notato una macchina in sosta nei pressi di una fermata dell’autobus e un ragazzo che chiedeva aiuto.

I poliziotti si sono avvicinati e resi conto della gravità della situazione, il ragazzo infatti ha indicato loro un uomo alla guida della sua auto con il corpo rigido e in stato di incoscienza.

Per evitare l’ostruzione delle vie respiratorie, visto il rapido peggioramento dell’uomo, gli agenti hanno deciso di adagiarlo delicatamente su di un fianco, in attesa dell’ambulanza.

All’arrivo dei sanitari è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è stato raggiunto dalla figlia che ha ringraziato gli agenti per il loro tempestivo intervento.

Il 72enne, infatti, grazie al loro soccorso, ha potuto essere sottoposto ad una importante operazione salvavita.

