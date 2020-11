Anziano scomparso da Terracina: ha riabbracciato i suoi cari grazie alla Polizia di Roma

Roma – Nel pomeriggio di ieri, un romano, mentre camminava in piazzale delle Gardenie, ha notato un anziano aggirarsi in strada in stato confusionale.

Di fronte a quell’anziano in difficoltà, il passante ha stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto è arrivata una Volante della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Roberto Cioppa.

Gli agenti si sono prodigati per risalire alle generalità della persona, riuscendo a farsi fornire dallo stesso la propria carta di identità e un appunto con alcuni numeri di telefono.

Successivi accertamenti, eseguiti tramite i documenti, hanno consentito di appurare che l’anziano, nel corso del pomeriggio del 9 novembre, si era allontanato dalla propria abitazione di Terracina, iniziando a vagare per due giorni.

Venivano contattati i figli dell’anziano, i quali si recavano presso gli uffici del commissariato Sant’Ippolito ove potevano finalmente riabbracciare il loro congiunto.

