Ardea – Un furgoncino in corsa ha preso fuoco a via Novara, all’altezza dell’incrocio con via Tivoli, ad Ardea.

Il guidatore ha accostato non appena ha visto il fumo ma, essendo il furgoncino a metano, ha rischiato che il fuoco si propagasse al vicino muro di cinta. Le fiamme hanno raggiunto i 10 metri di altezza, rendendosi visibili fino a Le Salzare. Nessun ferito. Sul posto, la Polizia Locale coordinata dal comandante Ierace e i Vigili del Fuoco di Pomezia.

