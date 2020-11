Carla Amici è stata confermata dalla Giunta di Terracina direttore dell’Azienda speciale

Terracina – Carla Amici è stata confermata direttore generale dell’Azienda Speciale Terracina per i prossimi 5 anni. Il contratto del direttore, in scadenza il prossimo 16 dicembre, è stato rinnovato fino al 15 dicembre 2025.

Con un’apposita deliberazione, la giunta comunale di Terracina ha infatti confermato la Amici, come proposto dal Consiglio d’amministrazione dell’Azienda Speciale, riconoscendo al direttore “l’ottimo lavoro svolto in questi anni, collaborando con estremo profitto con l’assessorato ai Servizi Sociali, di cui è ‘braccio operativo’ nell’erogazione delle prestazioni, e contribuendo al miglioramento dei servizi offerti in concomitanza con la riorganizzazione dell’assessorato. La mia esperienza da assessore – afferma il sindaco Roberta Tintari – è coincisa con la direzione della dottoressa Amici e in questi anni ne ho potuto apprezzare la grande professionalità e capacità.

Penso alla gestione della pandemia, condivisa con l’allora assessore Avelli, è stata particolarmente soddisfacente e tutti gli incarichi che sono stati assegnati ai Comuni sono stati espletati con efficienza dall’Azienda Speciale. Ricordo in particolare – conclude Tintari – l’erogazione dei buoni spesa avvenuta con un sistema preso anche a modello da altri Comuni perchè, grazie all’intuizione alla capacità di Carla Amici, siamo riusciti a tutelare la dignità dei percettori del contributo al momento della fruizione dei buoni tramite una carta di credito prepagata che ne ha garantito l’anonimato”.

“Questa nuova giunta – dichiara il neo assessore ai Servizi sociali Alessandro Di Tommaso- , con la conferma della dottoressa Amici, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento del lavoro da lei sin qui svolto. Abbiamo davanti a noi sfide importantissime che riguardano la cura di chi, oggi più che mai, si trova in una situazione di debolezza e disagio.

Siamo convinti che la continuità di un’esperienza largamente positiva rappresenti la migliore garanzia per tutti, cittadini e amministratori. Alla dottoressa Amici – conclude Di Tommaso – va l’augurio di buon lavoro e la stima dell’intera amministrazione comunale”.