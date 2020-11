Carla Garlatti è la nuova Autorità Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Infanzia e Adolescenza – Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno nominato Carla Garlatti, nuova Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. La notizia della decisione, presa con determinazione adottata d’intesa dai due presidenti, è stata pubblicata oggi sul sito del Senato e su quello della Camera.

L’esperienza di Carla Garlatti, udinese, 63 anni, attualmente presidente del Tribunale dei minorenni di Trieste, assicura quanto necessario, in termini di competenza e di capacità operativa per assicurare quel coordinamento tra le enti istituzionali e associazioni che rientra tra i compiti dell’Autorità garante.

Prima di arrivare a Trieste , Garlatti ha ricoperto l’incarico di giudice nei Tribunali di Udine, Milano, Venezia e Padova, di consigliere presso la Corte d’appello di Venezia e di magistrato addetto all’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia dal 2011 al 2016.

Dalla settimana prossima l’Autorità garante sarebbe entrata in regime di commissariamento. Troppe le situazioni ad alto rischio, le emergenze che incombono sul futuro di bambini e ragazzi per affrontarle senza la figura del garante a pochi giorni dalle celebrazioni della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

Casellati e Fico: “Abbiamo scelto un profilo di alta competenza e professionalità. Siamo certi che Carla Garlatti saprà interpretare al meglio un ruolo delicato come quello del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, ancor di più in un momento complesso come quello che il Paese sta attraversando. A lei vanno i nostri sentiti auguri di buon lavoro”

Ministro per la famiglia e per le Pari opportunità, Elena Bonetti: “ Questo tempo così difficile . – ha scritto su Facebook ¬- sfida ciascuno di noi, ma come comunità nazionale abbiamo il dovere di proteggere e mettere al centro i più fragili”.

Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari: “Siamo grati a Filomena Albano per il prezioso lavoro svolto e confidiamo che la nuova presidente possa proseguire l’opera di sostegno alle nuove generazioni, a maggior ragione in un tempo delicato qual è quello in cui ci troviamo a vivere. È un impegno quotidiano, che impatta in modo forte sulle famiglie”.

Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali: “Conosciamo e stimiamo Carla Garlatti con la quale abbiamo anche collaborato nella costruzione delle nostre linee guida sui minori – spiega Gazzi – Saremo al suo fianco per quanto di nostra competenza, per rendere meno drammatiche situazioni che colpiscono l’infanzia e l’adolescenza, ancor di più in un momento complesso come quello che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando”.

Il presidente di AiBi, Amici dei Bambini, Marco Griffini: “Finalmente, dopo la nomina del vicepresidente Cai Starita abbiamo anche quella di una figura fondamentale come il Garante per l’Infanzia. Bambini e adolescenti attraversano, in questo momento storico, una situazione molto delicata. La nuova nomina serva a dare slancio all’interesse per un mondo, quello dell’infanzia, che soprattutto in questa fase pandemica deve essere messo al primo posto”.

Carmela Pace, vicepresidente di Unicef Italia: “Siamo pronti da subito a collaborare insieme per il benessere delle bambine, dei bambini e dei giovani in Italia. La nomina è un segnale molto positivo per il futuro dei bambini e dei giovani nel nostro Paese. In un periodo storico come quello attuale, caratterizzato dalla pandemia di Covid-19 che non ha fatto che mettere ancor più in luce, le disparità esistenti a livello regionale e l’impatto che esse rischiano di avere sui diritti dei bambini e degli adolescenti, è fondamentale una figura istituzionale che presidi i loro diritti, ascolti la loro voce, guardi al loro superiore interesse, promuova il loro benessere e intervenga sulle problematiche che li riguardano”.

Giovanni Visci, Presidente del Cismai (Coordinamento Italiano dei servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia: “Tanto è il lavoro che ci attende, anche alla luce della preoccupante situazione, segnata dalla pandemia da Covid-19, in cui si trovano i minori di età, in particolare quelli che vivono in condizioni di fragilità. L’alto profilo professionale di Carla Garlatti costituisce una garanzia per il compito importante e determinante cui è stata chiamata. Il Cismai assicura il suo contributo per dare continuità alle collaborazioni già attivate e alle iniziative che la Garante vorrà intraprendere, a tutela delle bambine, dei bambini e dei ragazzi”- così commenta Giovanni Visci, Presidente del CISMAI.

La garante – si legge sul sito dell’Autorità – dura in carica quattro anni. Funzioni e compiti sono stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 112. L’Autorità opera con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica”. L’incarico è stato ricoperto fino all’11 ottobre 2024.

