Covid-19, cambiano gli orari di apertura dei Servizi demografici di Civitavecchia

Civitavecchia – Nell’ambito delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, è stato temporaneamente rivisitato l’orario di apertura al pubblico dei Servizi demografici del comune di Civitavecchia.

Salvo specifiche esigenze da valutare singolarmente previo appuntamento telefonico, e-mail istituzionali o pec, il martedì e il giovedì gli uffici resteranno aperti solo il pomeriggio (ore 15.30-17.30), mentre la mattina apriranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Restano esclusi da tale disciplina oraria i servizi dello Stato Civile per la redazione degli atti di morte ed autorizzazioni connesse. Il Servizio di sportello anagrafe del mercoledì, adiacente l’ufficio tributi in sede centrale, è invece sospeso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia