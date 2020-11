Fiumicino, fuggono alla vista della Polizia e lanciano la droga dal finestrino: arrestati

Fiumicino – Alla vista del volante si sono dati alla fuga, tentando di disfarsi della droga che avevano con loro lanciandola dal finestrino dell’auto. Così, dopo un breve inseguimento, i poliziotti del Commissariato di Fiumicino hanno fermato e arrestato un 39enne e un 40enne, entrambi di Ostia.

La droga recuperata grazie all’aiuto dei cani è risultata essere cocaina, custodita in 18 involucri per un totale di 7,25 grammi.

