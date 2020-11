Formia, fiamme in un appartamento a Maranola

Formia – Paura questa mattina in località Maranola dove è divampato un incendio all’interno di una abitazione civile di due piani fuori terra. Sul posto alle 7.40 è intervenuto il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina.

Giunti sul posto, in via Moricone, i Vigili del Fuoco hanno potuto costatare che l’incendio stava interessando tutta l’abitazione e che il residente dopo essersi accorto dell’incendio, era uscito fuori per mettersi in salvo e lanciare l’allarme.

Non sono state facili le operazioni di spegnimento, rese difficoltose a causa dell’impossibilità di accedere con i mezzi nella stretta via del centro storico che caratterizza la località. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaeta e Castelforte supportate da Carabinieri, 118 e polizia Locale.

In seguito all’incendio, scaturito per cause al momento ancora sconosciute, si è reso necessario interdire l’utilizzo dell’intero stabile a scopo precauzionale per tutela della pubblica e privata incolumità.