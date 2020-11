Ludoteca comunale a Campo Ascolano, conclusi i lavori di ristrutturazione

Pomezia – Conclusi i lavori di ristrutturazione della prima ludoteca comunale di Pomezia. L’immobile, confiscato alla criminalità organizzata, è stato recuperato grazie a un finanziamento di 60mila euro che l’Ente si è aggiudicato vincendo un bando regionale. La ludoteca si trova nel complesso “Villaggio Tognazzi” a Campo Ascolano e potrà ospitare fino a 14 bambini, differenziati per fasce d’età. Il servizio sarà attivato nel corso del prossimo anno.

“I lavori iniziati a febbraio sono conclusi – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – Si è trattato principalmente di interventi interni: demolizione delle tamponature esistenti e ricostruzione per una nuova disposizione degli ambienti, realizzazione di nuovi servizi igienici, adeguamento degli impianti, realizzazione di inferriate di sicurezza, sostituzione di porte e finestre, acquisto di arredi e forniture”.

“Uno spazio completamente nuovo per i nostri concittadini più piccoli – aggiunge l’Assessora Miriam Delvecchio – Una struttura a servizio delle famiglie del territorio, in un quartiere importante come Campo Ascolano”.

“Siamo orgogliosi di dare vita alla prima ludoteca comunale di Pomezia – conclude il Sindaco Adriano Zuccalà – Con questo intervento vogliamo da una parte fornire un servizio sociale indispensabile alle famiglie e dall’altra favorire la cultura della legalità e della lotta alla criminalità. Un messaggio importante per la nostra Città”.