Maxi controllo anti-Covid a Pomezia: multate 40 persone e 12 esercizi commerciali

Pomezia – Proseguono i controlli nel territorio del Comune di Pomezia da parte della Polizia locale, per contrastare i comportamenti che favoriscono la diffusione del contagio da Covid-19.

Negli ultimi giorni sono 40 le persone sanzionate perché non indossavano la mascherina anche all’aperto. Tra questi, 10 sono minorenni. La sanzione elevata è di 400 euro.

Controlli serrati anche tra le attività commerciali, per verificare il rispetto delle normative anti-Covid: dalle norme di sanificazione all’utilizzo di dispositivi individuali di protezione da parte del personale. Multati 12 esercizi commerciali.

“Nel fine settimana i controlli delle Forze dell’ordine saranno intensificati in maniera capillare – dichiara il sindaco Adriano Zuccalà – per verificare il rispetto del distanziamento sociale, il divieto di assembramento e il corretto utilizzo della mascherina. L’età media dei casi positivi in Città è di 43 anni, segno che tutti noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione e rispettare le prescrizioni in vigore.

Preoccupano gli assembramenti di ragazzi che non prendono precauzioni – conclude Zuccalà -. È a loro che ci appelliamo maggiormente nel mettere in pratica le misure di prevenzione. Servono collaborazione e senso di responsabilità per evitare nuovi focolai”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia