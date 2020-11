Misericordia Fiumicino: “Assistite 41 famiglie in difficoltà grazie al contributo del Comune”

Fiumicino – “Le attività di assistenza al prossimo messe in atto dai volontari della Misericordia Fiumicino, rivolte soprattutto alle famiglie del territorio, non si fermano mai. Oggi, 13 novembre 2020, sono state assistite 41 famiglie in difficoltà, rifornendole di alimenti e beni di prima necessità”. Lo dichiara, in una nota stampa, la Misericordia Fiumicino.

“Un numero elevato – prosegue la Misericordia di Fiumicino – di famiglie rifornite di pacchi alimentati, per un totale di 27 minori e 51 adulti, tra cui 1 detenuto che sta scontando gli arresti domiciliari, con minore a carico.

Tutto questo è stato possibile grazie al generosità del Dottor. Sbrega e del suo staff dei Servizi Sociali che hanno contribuito all’acquisto degli alimenti.

“A loro – conclude – rivolgiamo un sentito ringraziamento. Misericordia Fiumicino continua ad essere al fianco della proprio gente“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino