Ostia, incontra per strada i ladri che gli avevano svaligiato casa: arrestati

Ostia – Ha riconosciuto per strada i tre ladri che gli avevano svaligiato l’appartamento il 28 ottobre scorso. E’ successo a Ostia, dove la Polizia di Stato ha intercettato e bloccato i sospetti segnalati della vittima.

Durante la perquisizione, uno dei tre è stato trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni occultato nella cintura dei pantaloni. Riconosciuti senza ombra di dubbio dalla vittima del furto e corrispondenti nell’abbigliamento ai tre uomini ripresi, il 28 ottobre, dalle telecamere di sorveglianza di un vicino di casa, sono stati accompagnati negli uffici di Polizia per i successivi accertamenti in quanto sprovvisti di documenti identificativi.

Sottoposti a foto segnalamento e ad accertamenti in banca dati, è emerso che a carico di tutti risultavano precedenti di Polizia nonché un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Inoltre, grazie alle impronte rilevate dalla Polizia Scientifica in occasione del sopralluogo nell’appartamento derubato, è emerso che alcune di queste corrispondevano proprio ad uno dei tre fermati.

I tre, tutti stranieri, sono stati sottoposti a Fermo di Polizia Giudiziaria per furto aggravato, e uno è stato denunciato anche per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida del fermo, i primi due sono finiti agli arresti domiciliari mentre il terzo è stato condotto in carcere.

