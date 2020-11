Snowboard, muore Hannes Hofer ex azzurro della Nazionale

Un grave lutto ha colpito la famiglia dello snowboard italiano. In un incidente di arrampicata su una parete di roccia calcarea esposta a nord di Arbatax, in Sardegna, ha perso la vita Hannes Hofer, fino a tre stagioni fa componente della squadra di Coppa Europa di parallelo, torneo nel quale aveva conquistato in carriera tre podi fra slalom e gigante.

Nato 27 anni fa a Tils, sopra Bressanone, Hofer si era fatto ben volere dai compagni di squadra per i suoi modi aperti e allegri. Ritiratosi dall’attività nel 2017 dopo avere conquistato in Coppa del mondo due piazzamenti al 23simo posto negli slalom di Bad Gastein e Montafon come miglior piazzamento, si era dedicato all’arrampicata, all’alpinismo e al parapendio. Il presidente Flavio Roda, il direttore sportivo Cesare Pisoni, i suoi compagni di squadra e tutto il mondo federale rivolgono le più sincere condoglianze alla famiglia per la tragica scomparsa di Hannes. (fisi.org)