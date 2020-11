Al via i lavori per la riqualificazione della rotatoria di Anzio Colonia

Anzio – “Da lunedì 16 novembre sarà aperto il cantiere per la riqualificazione della rotatoria di Anzio Colonia, nelle immediate vicinanze della Chiesa San Bonaventura e del Plesso Scolastico Acqua del Turco. Ci scusiamo, sin da subito, per i possibili disagi alla circolazione stradale, causati dalla realizzazione di un’opera, particolarmente attesa dai cittadini, che contiamo di ultimare entro il mese di dicembre”. Ad annunciarlo è il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Danilo Fontana.

I lavori di riqualificazione dell’importante snodo viario di Anzio Colonia, programmati dall’Amministrazione De Angelis, prevedono la realizzazione di due “corone” in travertino, completate con cubetti di porfido e con una articolare pavimentazione in ciottoli di colore grigio. L’attuale vasca sarà oggetto di un intervento di restyling, per consentire la messa a dimora di un albero di ulivo. Sarà inoltre installata la dicitura “A N Z I O C O L O N I A”, con faretti a led luce calda, con la realizzazione della nuova segnaletica e con il rifacimento del manto stradale circostante.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio