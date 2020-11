Ardea – Sfiorata la tragedia a Tor San Lorenzo, dove un bimbo di 5 mesi è caduto dal fasciatoio. L’incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di ieri 13 novembre in via Dora Baltea, mentre la mamma del piccolo gli stava cambiando il pannolino.

La donna ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto l’ambulanza e la Polizia Locale di Ardea, coordinata dal Comandante Sergio Ierace, che ha messo in sicurezza l’area per far atterrare l’elisoccorso. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Bambin Gesù di Roma per le visite e gli accertamenti del caso.

Foto 2 di 2



Le condizioni del piccolo non sono gravi e sono sotto controllo, ma avrebbe riportato un grosso ematoma alla testa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea