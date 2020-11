Ardea, Luana Ludovici eletta presidente della Commissione Trasparenza

Ardea – “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno ancora una volta creduto in me, permettendomi di essere rieletta per la seconda volta come presidente della Commissione Trasparenza del comune di Ardea”. Lo dichiara in una nota stampa, la consigliera comunale della Lega Luana Ludovici.

“Ho avuto modo di riflettere intensamente – prosegue la Consigliera – dopo la parentesi delle mie dimissioni, ahimè conseguenza dovuta, di ostruzioni politiche, che stavano portando la commissione ad uno stallo totale. Queste mie riflessioni sono state sempre incentrate sul fatto che Ardea e la Commissione Trasparenza, meritino senza dubbio una seconda possibilità e che il non ripropormi sarebbe stato un errore dettato dall’orgoglio, completamente incoerente con il bene che provo nei confronti della città e dei cittadini e che mi sento in dovere di onorare per mezzo della mia attività politica.

Ora che sono stata rieletta per la seconda volta voglio fare un appello a tutti coloro che mi accompagneranno di nuovo in questo percorso, che mi aiutino e facciano di tutto per remare nella mia stessa direzione perché al di là di tutti i conflitti e le contrapposizione, lo scopo deve essere sempre il bene della città e garantisco tutto il mio impegno per il perseguimento di questo obiettivo”.

“Sono fermamente convinta – conclude Ludovici – che questa possa essere l’occasione definitiva per far vedere che una commissione Trasparenza che fa il suo dovere in modo sinergico ed efficace, sia cruciale per il benessere della politica di Ardea“.

