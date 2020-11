Ardea, spacciava droga in casa insieme ai figli minori: arrestata mamma separata

Ardea – Aveva allestito un’attività di spaccio insieme ai figli minorenni. E’ successo ad Ardea dove, nella serata di ieri, 13 novembre 2020, i carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un’insospettabile spacciatrice che, nella propria abitazione, è stata trovata in possesso di un importante quantitativo di più tipologie di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un piano di controllo coordinato disposto dalla Compagnia Carabinieri di Anzio e finalizzato al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio di competenza, i militari della Tenenza di Ardea , hanno avuto il sospetto di un’ importante attività di spaccio posta in essere da una donna separata, unitamente ai due figli minori, nella serata di ieri hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare di iniziativa nella propria abitazione.

L’attività investigativa ha fornito esito positivo, in quanto, all’interno della casa, i carabinieri hanno rinvenuto più di 200 grammi di hashish oltre a importanti quantitativi di marijuana e cocaina.

In totale, dalla sostanza sequestrata, la donna avrebbe potuto ricavare un introito complessivo di circa 5 mila euro. L’arrestata, con piccoli precedenti di polizia per minacce che, prima di oggi, non aveva mai mostrato una particolare propensione per lo spaccio di droga, è stata tradotta agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea