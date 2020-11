Ardea, sportelli Anagrafe: in arrivo la possibilità di pagare con il Pos

Ardea – “Sono passati circa tre mesi dall’apertura degli sportelli al pubblico presso via Salvo D’Acquisto. Siamo partiti con l’attivazione di TuPassi che ha permesso di regolare meglio il flusso di persone presso gli sportelli e di rispondere alle vostra esigenza di rinnovo delle carte di identità, per poi passare alla possibilità di fare i certificati anagrafici anche presso i tabaccai stipulando una convenzione con la Fit”. È quanto si legge in una nota stampa dell’Assessore Alessandro Possidoni.

“Volevo comunicarvi un altro piccolo miglioramento che, tra qualche settimana, vedrete agli sportelli – spiega Possidoni -, miglioramento richiesto sia dai cittadini che dagli stessi dipendenti dell’Anagrafe: la possibilità di pagare con il Pos“.

“L’attivazione del sistema di pagamento elettronico permetterà di ridurre ulteriormente il contatto e gli scambi tra l’operatore ed il cittadino oltre ad accelerare le procedure di chiusura sportello e ridurre la probabilità di errore nel conteggio dei soldi. Anche questo piccolo passo avanti è nato da un confronto con i dipendenti dell’Anagrafe e dalle richieste dei cittadini.

“Vi aggiorno sulla data precisa di attivazione del servizio bancomat. Le cose da fare sono ancora tante, però penso che già rispetto a 8-9 mesi fa qualche miglioramento sia già visibile. Andiamo avanti”, conclude l’Assessore.

