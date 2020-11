Covid-19, altri 9 cittadini positivi: Fiumicino sfonda quota 300 contagi

Fiumicino – Continua a crescere il numero delle persone positive al coronavirus tra i residenti in città. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, citando il report della Asl Roma 3 che “include 307 positivi, nove in più di ieri“.

“Dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per arrestare questa crescita e fare in modo che la curva scenda tornando a livelli tali che il sistema sanitario possa gestirli senza rischiare il collasso e senza trascurare, contemporaneamente, le persone che affrontano tutte le altre patologie che non sono certo sparite perché c’è il Covid-19″, prosegue il primo cittadino.

“Durante questo fine settimana – sottolinea Montino -, su tutto il litorale romano e nella stessa Capitale, sono stati rafforzati i controlli per evitare il più possibile assembramenti e afflussi troppo grandi di persone su determinati luoghi chiave. A Fiumicino ci sono 10 pattuglie della Polizia Locale in campo che stanno lavorando in sinergia con le altre forze dell’ordine a loro volta rafforzate da agenti a pattuglie arrivate da Roma”.

“Serve la collaborazione di tutte e tutti – conclude il sindaco -, quindi torno ad invitare ognuno al rispetto delle regole: mascherina indossata bene, igiene frequente delle mani e distanziamento fisico“.

