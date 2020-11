Di Giovanni-M5S: “Le dichiarazioni della Picca (Lega) sul murales di Lido Nord sono lontane dalla realtà”

Ostia – “La Capogruppo della Lega nel X Municipio, Monica Picca, fa dichiarazioni alla stampa che sono lontane dalla realtà. Le sue dichiarazioni sul murales della Stazione Lido Nord (leggi qui), sono strumentali e pretestuose, in quanto aver detto di non essere stata coinvolta, non corrisponde al vero”. Così in una nota il capogruppo M5S del Municipio Roma X , Cons. Antonino Di Giovanni.

“Forse la Capogruppo leghista,- prosegue Di Giovanni – non ricorda che nelle commissioni municipali, si redigono verbali con le dichiarazioni dei singoli commissari componenti, dove la stessa ammette entusiasta, che il progetto le piace e che gli artisti siano anche degli educatori.

Insomma non risparmiava parole di elogio e di condivisione, che purtroppo la sua memoria ha cancellato, attraverso i fumi della campagna elettorale e che già da’ i primi segnali di scorrettezza.

La memoria, come sempre detto non va in vacanza e soprattutto in questi casi serve a far capire ai cittadini il tipo di politica che certi partiti, portano avanti attraverso la menzogna e la polemica a prescindere”.

“Il Movimento 5 Stelle – conclude il Capogruppo – è considerato dai cittadini del X Municipio come unica alternativa politica valida, che sta ridisegnando il volto di questo quadrante che si affaccia sul mare di Roma”.

