Fiumicino, assembramento di ragazzi al vecchio faro: sgomberati dalla Guardia Costiera

Fiumicino – Nel corso dei controlli intensificati sul litorale romano per il rispetto delle misure anti Covid-19, una pattuglia della Capitaneria di Porto di Roma è intervenuta sulla sommità del vecchio faro di Fiumicino per far allontanare un gruppo di ragazzi che vi si erano radunati, dopo esservi saliti dall’interno della struttura.

Una misura legata anche a motivi di sicurezza poiché l’area intorno al faro e la stessa struttura, seppur rappresentino sempre un richiamo suggestivo e simbolo della località, da tempo sono interdette alla presenza di persone non autorizzate.

Come avvenuto questa mattina, anche nel resto della giornata il maltempo ha tenuto lontano il grande afflusso di visitatori e che si era registrato negli ultimi weekend sul litorale romano. Il dispositivo interforze dei controlli è stato pienamente operativo e sarà replicato anche domani sul litorale tra Ostia, Fiumicino e Fregene e le località limitrofe. (fonte Ansa)