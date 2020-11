Fiumicino, Mauro Stasio: “Alessandra Colonna, la persona giusta al posto giusto”

Fiumicino – “La nomina di Alessandra Colonna quale assessore ai Servizi Sociali è uno di quei casi in cui la politica sceglie la persona giusta al posto giusto”. A parlare è Mauro Stasio, delegato del Sindaco per i problemi legati all’handicap.

“Conosco bene Alessandra Colonna e ne apprezzo sia le doti umane che la competenza nel settore. Da anni in prima linea nell’associazionismo, sa esattamente quali siano i meccanismi, anche difficoltosi, che regolano il mondo delle associazione, quali siano le difficoltà di chi gestisce macchine complesse come quelle dell’assistenza, quali bisogni hanno gli utenti e, cosa da non sottovalutare mai, le loro famiglie.

Le auguro di cuore buon lavoro – conclude Stasio – , perché per quanto sia stato già fatto, c’è ancora tanto da fare per garantire opportunità, prima ancora che dignità, ai tanti ragazzi e ragazze, e non solo, che si trovano nella condizione di chiedere aiuto per costruirsi un futuro.

Sarò al suo fianco ogni volta che lo vorrà, e fungerò da stimolo per far si che il suo impegno in assessorato dia i migliori frutti per il nostro territorio”.