Incidente a Fiumicino, su via Portuense atterra l’eliambulanza: traffico bloccato

Fiumicino – Scontro fra due auto a Fiumicino, su via Portuense. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un frontale. Dai primi accertamenti, infatti, sembrerebbe che una macchina stesse percorrendo contromano la corsia a senso unico, andandosi a scontrare con un’altra auto, sulla quale viaggiava una donna con i due figli, all’uscita del benzinaio.

Sul posto gli uomini della Polizia Locale per i rilievi di rito e chiarire l’esatta dinamica dei fatti, gestire la viabilità (traffico fortemente rallentato) e il personale sanitario del 118. Il guidatore dell’auto che avrebbe percorso il senso unico contromano è stato trasportato in condizioni gravi e al San Camillo di Roma con l’eliambulanza, mentre la donna è stata ricoverata in ambulanza al Grassi di Ostia. In condizioni meno gravi i due ragazzi, presi anch’essi in cura dal 118.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, solo al termine delle rilevazioni effettuate dagli uomini della Polizia Locale si avrà il quadro esatto dei fatti.

In aggiornamento…

