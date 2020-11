Incidente a Fregene, Feola e Graux: “In via della Veneziana, urge una messa in sicurezza”

Fiumicino – “L’ennesimo incidente in via della Veneziana (leggi qui) è senz’altro la dimostrazione di una necessaria messa in sicurezza imminente dell’area che delimita la tenuta WWF dalla strada.” Così in una nota il presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia – Patria e Libertà Roberto Feola e Massimiliano Graux presidente del circolo Fratelli d’Italia – Oltre il territorio.

“Da anni siamo spettatori impotenti di incidenti tra le auto – proseguono i due presidenti – che percorrono via della Veneziana e i daini che scorrazzano liberamente al di fuori della recinzione, senza nessun tipo di controllo una superato il confine delimitato.

Abbiamo ritenuto opportuno, a gran voce, denunciare il mancato controllo delle recinzioni che presentano varie aperture e falle nonché alcune parti dove la recinzione è completamente assente, dando modo a questi animali imprevedibili per la loro incredibile velocità di poter raggiungere la strada e creare disagi agli automobilisti che la percorrono come accaduto ieri mattina con quello che è stato il quinto incidente in pochi mesi”.

“Auspichiamo che il prima possibile – concludono Feola e Graux – i responsabili possano prendere nota di quanto accaduto e correre presto ai ripari per la sicurezza di tutti e visto il continuo transito di mezzi su una delle vie principali di Fregene, in modo da poter dare maggiore tranquillità agli automobilisti, agli animali e anche agli agricoltori della zona che hanno denunciato più volte i danni ricevuti dalla libertà incontrollata degli animali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino