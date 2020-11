Ladispoli, in fiamme l’accampamento dei clochard sotto il cavalcavia ferroviario

Ladispoli – Brucia il ricovero per senzatetto di Ladispoli. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, i Vigili del Fuoco di Bracciano, sono stati impegnati presso il comune di Ladispoli, per spegnere l’incendio divampato in una baracca situata sotto il cavalcavia ferroviario 9 novembre 1989.

I pompieri di Bracciano, raggiunti nel frattempo dai colleghi di Cerveteri (provenienti dall’incidente stradale avvenuto al Parco Leonardo leggi qui), hanno estinto le fiamme; messo in sicurezza alcune bombole di Gpl e l’intera area. Molto fumo e spavento ma fortunatamente nessun ferito.

