Nettuno, furto alla casa di riposo comunale “Tosi”: arrestati due ladri

Nettuno – Sono stati sorpresi a rubare nella casa di riposo “Tosi” due uomini, un 40enne e un 36enne residenti a Nettuno. La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Nettuno era impegnata in un ordinario servizio di perlustrazione, intorno alle ore 16:00 di ieri 13 novembre, e mentre transitava su via Romana, ha notato la porta di accesso alla casa di riposo con chiari segni di effrazione.

I Carabinieri hanno fermato l’auto di servizio e colto in flagranza di reato i due soggetti mentre stavano uscendo dalla casa di riposo comunale dopo aver sottratto alcuni termosifoni in ghisa ed alluminio.

Gli arrestati, con specifici precedenti di polizia, sono stati dunque bloccati e condotti presso la Compagnia Carabinieri di Anzio per le operazioni di fotosegnalamento e poi tradotti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si è tenuto nella mattinata odierna.

