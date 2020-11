Paura a Tor San Lorenzo: prende fuoco il camion de L’Igiene Urbana

Ardea – Attimi di paura a Tor San Lorenzo, dove questa mattina un camion della ditta L’Igiene Urbana ha preso fuoco mentre era in corsa.

Sul luogo, in via Campo di Carne nel quartiere di Nuova California, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pomezia per spegnere le fiamme e per gli interventi di messa in sicurezza dell’area, e la Polizia Locale di Ardea, coordinata dal Comandante Sergio Ierace.

