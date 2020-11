Roma, Ztl aperte h24 fino al 3 dicembre 2020

Roma – A partire da oggi, 14 novembre, e fino al 3 dicembre 2020 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivati h24 per tutta la settimana.

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che prevede l’apertura dei varchi delle Ztl. Il provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell’emergenza sanitaria. Così in una nota il Campidoglio.

