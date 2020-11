Scuola, Mattia (Pd): “Depositata la proposta di legge sui patti di comunità educante”

Regione Lazio – “Le difficoltà che il mondo della scuola sta affrontando in questo periodo di emergenza sanitaria rischia di generare disuguaglianze tra i nostri ragazzi già penalizzati in termini di socialità e scolarizzazione. Individuare le criticità e intercettare le priorità di intervento devono essere, quindi, le vere abilità che la politica deve possedere in questo particolare momento.

Ed è proprio in quest’ottica che ho depositato la proposta di legge sulle “Disposizioni per promuovere la comunità educante, i patti educativi di comunità e di collaborazione e favorire l’attuazione della scuola digitale“, la n. 254 del 6 novembre 2020, che, richiamando il principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, coinvolgono nel processo educativo non solo le scuole, ma anche gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le realtà del Terzo settore.

I Patti di comunità hanno l’obiettivo di creare e fortificare un’alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti fondamentali, ma non unici, e si rivelano utili per le diverse necessità che questo tempo ci impone: dalla messa a disposizione di strutture e spazi alternativi, dove svolgere attività didattiche ed educative complementari a quelle tradizionali, alla promozione e al sostegno del processo di digitalizzazione della scuola, con l’obiettivo ultimo di fornire una visione e un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche alle specificità e alle opportunità dei singoli territori.

La pandemia, infatti, ha messo a dura prova il sistema sociale del nostro Paese e ha mostrato con tutta evidenza l’importanza di una rete di sostegno che colleghi le famiglie, la scuola, i servizi e le istituzioni. Sono certa che il Consiglio regionale del Lazio percepirà questa necessità come prioritaria e che si doti in tempi brevi di una legge regionale che riconosca il welfare di comunità per mettere al centro i diritti delle nuove generazioni, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze” – Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Istruzione e Diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio.

