Ss Lazio. Lotito presenta l’aereo del club, Luis Alberto: “Per noi della squadra niente soldi”

Roma - La Lazio prende il volo e nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della polisportiva, il presidente Claudio Lotito ha annunciato l'aereo del club: "È il sigillo ad una ricorrenza che abbiamo festeggiato con il ritorno nell'Europa che conta e che ci spetta. Benché diversi eventi siano stati rinviati o annullati nel rispetto delle misure di contenimento del virus, la Lazio non ha voluto mancare l'appuntamento con la storia", ha spiegato Lotito.

Il velivolo, un Boeing 737/300 Classic fornito dalla compagnia bulgara Tayaranjet, si presenta con una livrea che ricorda la maglia bandiera della banda del -9 con l'aquila stilizzata e rievocata recentemente dall'attuale società: "Per volare più in alto - ha aggiunto Lotito sul sito ufficiale biancoceleste - nei cieli d'Italia, d'Europa e del mondo, con il nostro simbolo e i nostri colori, memori dell'ispirazione dei Fondatori".

La notizia non è passata inosservata ai giocatori, tra questi un contrariato Luis Alberto che non ha mancato di polemizzare su Twitch: "Ho visto l'aereo, così tanti soldi spesi… Per noi della squadra invece non c'è niente". Il riferimento è presumibilmente relativo al taglio degli stipendi che la società aveva imposto ai giocatori a seguito del lockdown di marzo e aprile. (fonte Ansa)